En Moreno más de cien mil familias se quedan sin la caja de comida

MESA BONAERENSE –



En el año 2022 el gobierno bonaerense lanzó el Programa “MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense”. El referido programa consiste en la entrega mensual de módulos alimentarios destinados a estudiantes en situación de vulnerabilidad social que asisten a establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y de la modalidad especial, de gestión estatal provincial y municipal, siendo su implementación operativa responsabilidad de los entes ejecutores, Municipios o Consejos Escolares.



La administración provincial oficializa la suspensión del programa, pensado para aquellos /as que subsisten, y deja un conjunto de argumentos en los que claramente hay otras prioridades de la gestión que son mas importantes que el hambre.



«…se declaró el estado de emergencia económica de la Provincia de Buenos Aires, en atención a la profunda recesión y a la afectación de los recursos provinciales, debido al incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas que le corresponden a la Provincia de Buenos Aires, que ha afectado los recursos provinciales, y que compromete la continuidad y calidad de los servicios esenciales garantizados, y dicho contexto excepcional impone a la Administración el deber de adoptar decisiones orientadas a la asignación de los recursos públicos disponibles, priorizando aquellas prestaciones que integran el núcleo esencial de las políticas públicas bajo su órbita, procurando una aplicación eficaz y eficiente de los recursos públicos, de conformidad con los objetivos previstos en la Ley de Administración Financiera N° 13.767(sic)», sostiene la disposición publicada el pasado 26 de abril.



Lo prioritario es el Servicio Alimentario Escolar (SAE), en cambio sostiene el Ministerio que conduce «El Cuervo» Larroque, que «el Programa “MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense” fue concebido como una herramienta de carácter excepcional y complementario, surgida en el contexto derivado de la suspensión de la presencialidad escolar y destinada a atender situaciones específicas de vulnerabilidad.



La decisión política, que fue anticipada por Desalambrar Moreno, ahora tiene la firma:



ARTÍCULO 1°. Suspender transitoriamente el Programa “MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense”, aprobado por RESO-2022-1457-GDEBA-MDCGP y modificatoria RESO-2022- 2452-GDEBA-MDCGP, por el término de noventa (90) días corridos a partir del 1 de mayo de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.



ARTÍCULO 2º. Notificar al Fiscal de Estado, dar al Boletín Oficial, comunicar al SINDMA, a la Dirección Provincial de Seguridad Alimentaria para que por su intermedio notifique a los Municipios conveniados, a la Dirección de Administración de Subsidios y Subvenciones, a la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y a la Dirección General de Cultura y Educación a sus efectos y para que por su intermedio notifique a los Consejos Escolares, sin perjuicio de las áreas de rigor. Cumplido, archivar.



