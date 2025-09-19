Era Milei: el riesgo país argentino en la cima, atrás de Venezuela

El indicador que expresa la desconfianza de los amigos /as del mercado, llegó a los 1500 puntos, superando a Bolivia y quedando atrás de Venezuela.



El indicador llegó a los 1.496 puntos, y señalan que se debe a los temores políticos y económicos del momento, a pesar del rally que había obtenido entre finales de 2023 y el 2024, tocando un piso de 546 puntos.



Este índice, medido por el EMBI de JP Morgan, funciona como una señal de la confianza -o desconfianza– de los inversores internacionales respecto a la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos financieros. Cuanto más alto es el valor, mayor es la percepción de riesgo y, en consecuencia, más caro resulta para esa nación financiarse en los mercados internacionales.



La brecha actual muestra que, mientras los títulos estadounidenses rinden alrededor del 4% anual en dólares, el Estado argentino necesitaría ofrecer una tasa cercana al 18% anual en dólares para colocar nueva deuda. Según los analistas, un costo tan alto resulta insostenible en el mediano plazo.



La última vez que el país logró emitir deuda soberana fue en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri y con Luis Caputo como ministro de Finanzas, cuando se colocaron bonos al 7% anual en dólares. Sin embargo, en 2020 la Argentina debió reestructurar su pasivo externo, dando origen a los actuales Bonares y Globales, que hoy se negocian en el mercado secundario.

Según afirman, la disparada se vincula con la falta de acceso a los mercados de deuda, la presión cambiaria y la fragilidad de las reservas del Banco Central. También influyen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la capacidad del gobierno para sostener el ajuste fiscal sin profundizar la recesión.