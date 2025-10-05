Espert capituló: Milei aceptó la renuncia

Los 200.000 dólares o el acreditado vínculo con Fred Machado, empresario argentino con pedido de extradición, convirtieron a José Luis Espert en tendencia.



La campaña de errores forzados contó con presentaciones en canales de televisión, un video auditado por Santiago Caputo que colgó «El Profe» en agujereadas redes. Aún así el Presidente de la Nación «validó la explicación» compartiendo ese material en sus cuentas.



Este domingo ocurrió la previsible y Espert dejó atrás aquel propósito de intocable. Escribió una nota de despedida en X, apelando al ser patriótico, a la emocionalidad, RENUNCIA que aceptó Javier Milei: «Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos».



En segundo orden el actual legislador afirmó que lo que vive es «una operación del sistema que destruyó la Argentina» y prometió «defender su inocencia ante la justicia, pero sin fueros ni privilegios».

Espert llamó a los argentinos a defender el proyecto: «Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone. A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo».