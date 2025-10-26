Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 26 de octubre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

«Estamos votando en la Argentina qué es lo que va a pasar en nuestro país»

domingo, 26 de octubre de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –


El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó esta mañana en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de la ciudad de La Plata.


“Estamos contentos porque hoy estamos votando en la Argentina qué es lo que va a pasar en nuestro país: es una jornada muy importante, en la que todos tenemos la posibilidad de expresarnos y decidir en medio de un contexto muy complejo para la realidad cotidiana de la mayoría”, expresó Kicillof.

MÁS HISTORIAS

«Este día puede marcar un antes y un después, ojalá que sea para el bien de la República»

Santilli y el objetivo de reducir distancias

Taiana votó con gran expectativa

Te pueden interesar

«El nuevo sistema fortalece la democracia porque no hay robo de boletas y se elige libremente»

El Vasco votó y hay mensaje: «A partir de mañana comienza otra etapa»

Provincia por provincia, el juego de partidos y bancas en el Congreso

Comenzó el reacondicionamiento de la Presa Ingeniero Roggero