ELECCIONES 2025 –



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó esta mañana en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de la ciudad de La Plata.



“Estamos contentos porque hoy estamos votando en la Argentina qué es lo que va a pasar en nuestro país: es una jornada muy importante, en la que todos tenemos la posibilidad de expresarnos y decidir en medio de un contexto muy complejo para la realidad cotidiana de la mayoría”, expresó Kicillof.