Fentanilo contaminado: toda la familia detenida

El pedido de los fiscales federales se convirtió en una medida ejecutada por el juez Ernesto Kreplak. Ayer por la noche fue detenido Ariel García Furtado en el marco de la causa que investiga las 96 muertes por fentanilo contaminado. El juez federal ordenó su captura junto a la de toda la cúpula directiva y técnica de las empresas, quienes ya se encuentran tras las rejas. También incluyó a los hermanos del empresario, Diego y Damián García; a su madre, Nilda Furfaro (vicepresidenta de HLB Pharma); y a directivos y responsables técnicos como el director general Javier Tchukran y los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.



La decisión judicial hizo lugar a la solicitud de los fiscales federales, quienes calificaron el caso como un hecho de «criminalidad compleja» que involucra a un «conglomerado empresarial organizado». Las detenciones se produjeron tras meses de investigación y la aparición de pruebas contundentes.