Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

lunes, 22 de septiembre de 2025

FMI celebró respaldo de Estados Unidos a la Argentina

lunes, 22 de septiembre de 2025 1 min de lectura

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a la Argentina.


“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva.


La jefa del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.


En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.

