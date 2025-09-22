FMI celebró respaldo de Estados Unidos a la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a la Argentina.



“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva.



La jefa del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.



En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.