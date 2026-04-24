Fuera las tropas de Estados Unidos en Moreno



COMUNICADO DE PRENSA /



Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad manifestamos nuestro profundo rechazo a los ejercicios militares conjuntos entre el Ejército argentino y fuerzas armadas de Estados Unidos en Moreno.



Estos ejercicios representan una grave violación de la soberanía nacional, a través del DNU 264/26.



Denunciamos además la política de subordinación del gobierno de Javier Milei, que refuerza una relación de dependencia con Estados Unidos y su alineamiento con el gobierno de Donald Trump.



Las últimas informaciones sobre instalaciones militares o postas logísticas norteamericanas en la región confirman el avance de esta injerencia extranjera en nuestro territorio.



Desde Moreno, lxs trabajadorxs y vecinxs decimos FUERA YANQUIS!





No aceptamos bases militares extranjeras.

No aceptamos la injerencia imperialista.

Defendemos la soberanía de nuestro pueblo.



Llamamos a todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales del distrito a unificarse en el rechazo a estas políticas.



Exigimos que:



El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Kicillof, actúe inmediatamente.

El Concejo Deliberante de Moreno se pronuncie en contra.

La intendenta Mariel Fernández tome medidas concretas para impedir estos ejercicios.

Fuera las tropas yanquis de Moreno y latinoamerica!