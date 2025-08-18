ELECCIONES 2025 –



Jimena López, segunda candidata a Diputada nacional del Frente Renovador, integrado en Fuerza Patria, subrayó la importancia de la unidad alcanzada en el espacio peronista y planteó la necesidad de recuperar la política como herramienta de transformación social, en contraposición a la farandulización que promueve La Libertad Avanza en sus listas.



En este sentido, la candidata declaró: “La clave de la unidad tuvo que ver con una dirigencia política que se puso a la altura”. En línea con la unidad, destacó el rol de Sergio Massa: “Si algo reconozco es la capacidad de mi conductor político de mirar todo el escenario y no perderse en discusiones”, y agregó: “Massa se pudo parar por encima de muchas especulaciones que hacían sobre si iba a ser candidato o no, y garantizó por sobre todo que el Frente Renovador acompañara en cada distrito, en pos de la unidad”.



Por otro lado, López contrastó esta construcción con el armado de listas opositoras: “Tenemos claro que el adversario es Milei. Ellos venden un modelo de libertad, pero ¿una libertad para qué? La idea es debatir dos proyectos de país. Fuerza Patria quiere discutir ideas, no shows mediáticos”. Y añadió: “Tienen un discurso basado en la violencia, un modelo de nación que sostiene la exclusión, la crueldad y la miseria en relación a los más vulnerables, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los pacientes oncológicos, a los portadores de HIV positivo, a la provincia. Y eso es lo tenemos que poner en tensión”.



Finalmente, la referente del Frente Renovador remarcó el compromiso de Fuerza Patria con la existencia de un Estado presente en Argentina y, también, con la defensa de los sectores más vulnerables de nuestro país: “Lo que nos une es claro: defender la educación, la salud, la ciencia y los derechos de jubilados, trabajadores, mujeres”. Y finalizó: “Desde Fuerza Patria, queremos volver a poner en valor la política como herramienta para mejorar la vida de la gente”.