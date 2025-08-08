Grosso afuera de la lista de Fuerza Patria, ¿una derrota de Mariel?

ELECCIONES 2025 –



Quien puede olvidar el angustiante cierre del oficialismo bonaerense, las tres patas moviéndose de forma asimétrica con la obligación de no romper más lo que está agujereado.



Hubo corte de luz en La Plata y la historia se repetía. Prórroga que puede lograrla quien ostenta y ejerce el poder, entonces nace Fuerza Patria en nombres y apellidos en las secciones electorales, pero hubo un espacio vacío al instante de presentar la lista que luego (vencido el plazo de presentación) tendrá el nombre de Leonardo Grosso, Movimiento Evita, actual funcionario municipal de Moreno. Adujeron omisión u olvido, pero la Junta Electoral rechaza el argumento y oficializa la lista de Fuerza Patria y Grosso ya no está.







La lista se movió hacia adelante y en el puesto Número 5 de candidatos /as a senadores /as bonaerense queda Fernando Coronel, hombre del Intendente Mario Secco (Ensenada), aliado estratégico de Axel Kicillof.



Sin el representante del Movimiento Evita en la propuesta bonaerense, solo algunas fuentes sugieren que «todo está acordado» y en cuestión de días se consumará el mejor resultado para el «movimiento y el peronismo». La ecuación (que no es una fórmula química sino de enroques partidarios) refiere a La Capitana de Moreno Mariel Fernández cuyo nombre suena como aspirante a «diputada nacional» encabezando Fuerza Patria.



Por estas horas el Jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, publicó en su cuenta de X que el mejor candidato del peronismo y de Fuerza Patria para encabezar la lista nacional es Máximo Kirchner:

Escuchando este fragmento y conociendo su compromiso histórico con las causas populares, considero firmemente que Máximo Kirchner tiene que ser el candidato natural para encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones de octubre.



Sería la síntesis política… pic.twitter.com/H6KLBbzMR8 — Leo Nardini (@Nardini_Leo) August 8, 2025