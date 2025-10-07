Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el legislador libertario, en el marco de la denuncia iniciada por Juan Grabois. El juez de la causa Lino Mirabelli delegó la investigación en la Fiscalía.



La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.



Por su parte, Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.



Horas antes de que la Corte Suprema haga lugar al pedido de extradición de Machado (lo espera la justicia norteamericana) el empresario habló con Clarín desde su prisión domiciliaria en Viedma. La declaración del imputado por narcotráfico ratifica que entregó 200.000 dólares a Espert por una consultoría. Conoce a otros dirigentes como Facundo Manes, Juan Manzur, Horacio Massaccesi y al de Salta, Juan Manuel Urtubey, nombres que aparecen en la nota que realizó la periodista Natasha Niebieskikwiat.