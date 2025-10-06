

La Vicepresidenta de la Nación cumple con los compromisos institucionales y políticos. Para entendidos, Villarruel camina el país mofándose de la grieta, elevando el sentir nacional desde su corpus: Católica y Argentina. Vicepresidente de la Nación. Presidente del Senado. Malvinas Argentinas. Todo por Argentina.



Su presencia en la Provincia de Formosa provocó una veloz interpretación que desentiende el fondo y opta por lo común, pero quienes leyeron las crónicas habrán encontrado que Villarruel compartió con el eterno gobernador Gildo Insfrán el Día del Héroe Formoseño, homenaje a trece hombres que en 1975 dieron su vida enfrentando a Montoneros que atacaron al Regimiento de Infantería de Monte 29.



Impuesto el sistema de comunicar por cuentas y redes, Don Gildo escribió: «Participamos del acto oficial por el Día del Héroe Formoseño, en el 50° aniversario de aquella defensa histórica del Regimiento de Infantería Monte 29. Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su vida en cumplimiento del deber«



Por su parte Victoria Villarruel posteó un mensaje similar al del gobernador, pero en diálogo con la prensa local, dejó material político o el anuncio de un proceso en gestación: «Invito a todos los argentinos a ir pensando que es tiempo de la unidad nacional”.



Otra pieza, en la misma dirección, cobró fuerza en el discurso pronunciado en la plaza de armas: «Hoy como vicepresidente, retorno a esta tierra donde el heroísmo corre por sus venas para rendir homenaje, reclamar el lugar en la historia que nuestros soldados formoseños merecen y pedirle a todo el pueblo argentino que hagamos el esfuerzo de unirnos de tender la mano al doliente y levantarnos como nación de recios argentinos que tienen la responsabilidad en el presente de reconstruir nuestra amada Argentina”.



Mucho más allá de las fronteras de octubre, Villarruel lleva la bandera de «construir la unidad nacional». ¿La nueva síntesis? ¿Alguien LO VE?