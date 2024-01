Jesús en contra de una política anti argentina

“La política tarifaria de Milei es antiargentina. Su ambición apátrida, cuyo antecedente más cercano es Macri, no entiende de Nación, ni de recursos estratégicos ni de sensibilidad social. Esto señores, no se debe permitir, dejen de robarle a nuestro pueblo, dejen de meterle la mano en el bolsillo a los usuarios, no debe producirse otro latrocinio. La tarifa de gas no debe aumentar para comercios, pymes, y usuarios residenciales. Las clases medias, los trabajadores y los pobres no están en condiciones de erogar un peso más”, afirmó Jesús Escobar, dirigente nacional de Libres del Sur en la Audiencia Pública N°104. Junto con esto denunció “que lejos de sincerar tarifas o mejorar el esquema energético argentino, lo que busca con el incremento tarifario propuesto es producir una brutal transferencia de recursos desde los bolsillos de los usuarios a las arcas de las grandes transnacionales operadoras del sector”.

Como desde 2016 Jesús participó una vez más de la Audiencia Pública convocada por Enargas para definir aumentos en la tarifa de gas. “El gobierno actual sostiene que hay que sincerar las tarifas de gas y llevarlas a valores europeos. Lo que no dicen los genios de la derecha es que un trabajador en Europa gana 10, 15 y hasta 20 veces lo que gana un obrero en nuestro país. Tampoco dicen que Europa no tiene gas y debe exportarlo todo, ni que la inversión de riesgo, por no decir toda la inversión productiva real la ha hecho el Estado, o sea todos nosotros”, afirmó.

Además, recordó que el ex presidente Mauricio Macri “de la noche a la mañana decidió llevar el PIST a casi 8 dólares. La misma matriz, la misma violencia contra nuestro pueblo«.

Milei pretende -tal como aquel- una brutal transferencia de recursos desde el conjunto del Pueblo a los sectores más concentrados, las grandes empresas y los bancos, sus amigos. Nada dicen que en la última década las empresas operadoras recibieron por cada millón de BTU extraído el doble de lo que ganan en otras partes del mundo. En la Argentina se paga u$3,57 el millón de BTU mientras que en EEUU o Canadá reciben entre u$1,9 a u$1,95. Esto significa que cada año reciben miles de millones de dólares extra de regalo. Hoy pretenden no solo llevar el PIST a u$4 sino que además los paguen de sus bolsillos los usuarios. Un robo a cara descubierta respaldada por el gobierno”.

En concreto, Jesús propuso “que no haya ningún incremento tarifario para los usuarios residenciales, comercios y Pymes. De ser necesario un ajuste, que el mismo sea absorbido por las grandes operadoras del sector. El bolsillo de los argentinos no da para más. Cualquier incremento se transforma en impagable para buena parte de la población”.

En este punto, resaltó que a mediados de 2022 Libres del Sur presentó un proyecto de ley para congelar por 12 meses los precios de los alimentos de la canasta básica y de las tarifas de los servicios públicos. “La propuesta fue acompañada por la firma de 2 millones de ciudadanos, las cuales fueron corroboradas por la Cámara Nacional Electoral. Senadores y diputados se han negado a debatir dicho proyecto. En los fundamentos indicábamos que para una familia trabajadora los alimentos y las tarifas constituyen cerca del 80% de sus ingresos. Y eso en 2022. Al calor de la inflación galopante, hoy incrementar tarifas significaría que una familia deba elegir entre comer o pagar los servicios”, explicó Jesús.

Para finalizar remarcó que “en la provincia del Neuquén según datos del Isepci una familia necesita al menos 674.000 pesos para no ser pobre y 320.000 para no ser indigente. Muchos empleados públicos, o sea una persona con trabajo registrado, en blanco gana menos de esa cifra”.