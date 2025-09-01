Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

lunes, 1 de septiembre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Jubilados /as: recomposición de 7 mil pesos mensuales para superar la canasta de la pobreza

lunes, 1 de septiembre de 2025 2 min de lectura

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la jubilación mínima correspondiente a septiembre. La suba es del 1,9% en comparación con agosto por lo que hay 7 mil pesos de diferencia entre este mes y el pasado.


La Resolución 298/25 firmada por Fernando Bearzi establece que en septiembre el haber mínimo pasa a ser de $320.277,17 y el máximo de $2.155.162,17. El gobierno mileíste actualiza las jubilaciones todos los meses en función de la última inflación informada por el INDEC. En este caso se tomó la de julio que fue del 1,9%.


Con el Bono de 70 mil pesos la meta que persigue ANSES responde a una fórmula: ningún jubilado /a puede percibir menos de 390 mil pesos este mes, superando la canasta básica total (CBT) que establece la línea de pobreza para un adulto que en julio fue de $371.959.

MÁS HISTORIAS

Milei listo para recorrer toda la Provincia

Piedras

Por Agencia Pelota de Trapo

Moyano pide la reapertura de la paritaria de Camioneros

Te pueden interesar

Elecciones en Corrientes: la UCR aplastó al PJ y a La Libertad Avanza

«En Moreno se arman barrios sin estructura y dejan a los vecinos en lugares inhabitables»

«Que se fije Milei si viene a Moreno acá no va ser una piedra o botella que le tiren»

Kicillof a Milei: «No es el dueño del circo, es una estafa electoral»