Kicillof cerró la campaña y tuvo un gesto político que emocionó a Sergio Massa

En el municipio de Tigre y acompañado por el ex ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, el gobernador sostuvo que el sufragio es un «ejercicio de autodefensa». Kicillof convocó a apoyar a Fuerza Patria en favor de todos los actores económicos y sociales que han sido agregidos por las políticas del presidente Javier Milei.



El gobernador encabezó la jornada junto a los candidatos a senadores provinciales por la Primera Sección Electoral: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini y Roxana López y Sebastián Rovira, quien encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria en ese distrito.



Hubo un momento particular donde las palabras de Kicillof llegaron al destinario como gesto (poco habitual en la política) de reconocimiento real a la posición que sostuvo ese hombre que «pujó por la unidad». Dijo el gobernador «a la generosidad política, a la comprensión de la etapa, que nos decía no se peleen vayan juntos, uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa».



El posteo que realiza el diputado provincial Rubén Eslaiman permite registrar a el conductor y estratega del Frente Renovador que contiene la emoción y levanta el pulgar reconociendo el gesto de quien sabe que efectivamente las palabras se ajustan a los hechos.

Gracias siempre @SergioMassa, por tu generosidad y por priorizar la unidad para construir una alternativa que limite a este gobierno insensible y cruel.



— Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) September 3, 2025



«Estamos ante el momento de la verdad, en democracia tenemos una oportunidad enorme: en vez de putear y enojarse y quejarse hay una forma de decirle que no a Milei y eso es con la boleta de Fuerza Patria», exclamó Kicillof en el cierre de la campaña para las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo. «La boleta es la herramienta más efectiva; lo que más le va a doler. No es por las redes, es en las urnas», agregó.