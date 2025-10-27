Kicillof: «El pueblo sufre y la patria no se vende porque el futuro no es de Milei, es del pueblo

ELECCIONES 2025 –



La elección del 7 de septiembre fue provincial, enorme victoria política estratégica de Kicillof. Corresponde expresar que el triunfo de La Libertad Avanza ayer, 26 de octubre, es una derrota de Fuerza Patria, del peronismo, que desde el año 2005 no puede ganar una contienda nacional de medio término en la provincia mas importante del país.



La caída de Fuerza Patria es tan grande como la victoria de LLA que tuvo en su boleta a José Luis Espert. Es como si en esta contienda de extrema polarización, el sello, logo y símbolo de La Libertad Avanza definió los límites o techo del kichnerismo – peronismo.



Punto nodal, para nada secundario, el ausentismo como mensaje de que nadie goza de cheques en blanco, que hay una síntesis en proceso de germinación.



Axel Kicillof, líder del Movimiento Derecho al Futuro, sabe que no existirá diálogo con la administración Milei. El Presidente victorioso adelantó en su discurso descargado de insultos que «espera fortalecer los pactos con los gobernadores pro capitalistas».



El 2027 como escenario parece haber cambiado en menos de cincuenta días. Anoche hubo una foto común de las corrientes que crearon Fuerza Patria para frenar a Milei. Como único orador, Axel Kicillof destacó que «el peronismo ganó un diputado más».

Envió mensaje al Presidente: «Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 ha dicho que no está de acuerdo con el modelo. Pero también se equivoca si pasa por alto la situación de enorme sufrimiento que pasa nuestro pueblo donde se han perdido empleos, ha caído la actividad, cierran empresas todos los días y los más vulnerables sufren cada día más. Desde el día de hoy Milei tiene más responsabilidad aún. Desde mañana tenemos que ver si mejora en algo la situación de nuestra gente, de los que laburan y emprenden. Pero digo que mañana van a seguir atentando contra la educación y la salud pública y la situación de nuestro pueblo no va a mejorar un milímetro mientras sigan con estas políticas«.



Kicillof le habló a la militancia: «El peronismo tiene la obligación de construir una alternativa que le muestre a nuestra pueblo que hay otro camino, que la patria es el otro. Ni resignación ni tristeza, no tenemos derecho. El pueblo sufre y la patria no se vende porque el futuro no es de Milei, es del pueblo”.