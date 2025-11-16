Kicillof, ministros e intendentes firman carta por Julio De Vido: «Intentar criminalizar al peronismo»



Posteos que declaran. Expresiones que definen ese «posicionamiento» frente al poder y la justicia, siendo los firmantes hombres y mujeres de poder.



La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena Julio De Vido en la causa llamada «Tragedia de Once» y desde el jueves está preso en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Precisamente los familiares del ex ministro de Planificación Federal denuncian que sufre «pésimas condiciones de detención y temen por su vida».



En la cuenta oficial X del gobernador de la Provincia de Buenos Aires se publica una carta que lleva la firma de funcionarios /as bonaerense, jefes /as comunales de distintas extracciones peronistas. No está el nombre de La Capitana de Moreno Mariel Fernández.



La misiva «expresa» la solidaridad con el compañero Julio De Vido frente a lo que consideran una «injusta condena». Inmediatamente se expresa la «preocupación que la privación de la libertad pueda vincular las garantías vinculadas a su derecho a la salud». Como el ex funcionario recibe un tratamiento por su enfermedad crónica, se solicita «se evalúe con urgencia la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria».



Acto seguido, los /as firmantes condenan al aparato judicial porque «es utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo»