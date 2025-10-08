Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 8 de octubre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

La caída de Espert que arrastra a Milei

miércoles, 8 de octubre de 2025 2 min de lectura

En menos de dos semanas El Profe pasó de ser inquebrantable a salir por la puerta de atrás y en silencio, cargado de problemas y un vía crucis judicial que aún no comenzó.


El domingo anunció su declinación como candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Horas mas tarde el empresario que financió su carrera política ratificó los 200.000 dólares transferidos a Espert y que éste no declaró en su cuenta. Fred Machado espera fecha de vuelo a Estados Unidos porque en Texas lo espera la justicia: narcotráfico y lavado de dinero.


La caída de Espert y el arrastre en las encuestas de La Libertad Avanza ofrece mas capítulos: la justicia electoral rechaza que se reimprima la Boleta Única de Papel donde está la foto del PROFE.


Segundo acto, el poderoso economista dejó de ser diputado nacional: pidió licencia hasta el fin de su mandato… por cuestiones personales.

MÁS HISTORIAS

Los copitos condenados

Intento de magnicidio contra CFK: hoy se conoce la sentencia

Milei depende del resultado de octubre, lejos queda el 2027

Te pueden interesar

En la era Milei cerraron más de 15 mil pymes, perdieron su trabajo 150 mil personas

En Moreno surgió la preocupación y llegó al Congreso: ¿son seguras las autorizaciones amplias para niños y niñas que salen del país?

Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero

La Corte primero, Milei después, el amigo de Espert extraditado por causa de narcotráfico