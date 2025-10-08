La caída de Espert que arrastra a Milei

En menos de dos semanas El Profe pasó de ser inquebrantable a salir por la puerta de atrás y en silencio, cargado de problemas y un vía crucis judicial que aún no comenzó.



El domingo anunció su declinación como candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Horas mas tarde el empresario que financió su carrera política ratificó los 200.000 dólares transferidos a Espert y que éste no declaró en su cuenta. Fred Machado espera fecha de vuelo a Estados Unidos porque en Texas lo espera la justicia: narcotráfico y lavado de dinero.



La caída de Espert y el arrastre en las encuestas de La Libertad Avanza ofrece mas capítulos: la justicia electoral rechaza que se reimprima la Boleta Única de Papel donde está la foto del PROFE.



Segundo acto, el poderoso economista dejó de ser diputado nacional: pidió licencia hasta el fin de su mandato… por cuestiones personales.