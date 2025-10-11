La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

De esta manera, se rechaza el fallo del juez ultra kirchnerista Ramos Padilla, que colocaba a Karen Reichardt.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió hoy que Diego Santilli sea quien encabece la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras anular un fallo de primera instancia que había designado a Karen Reichardt como reemplazo de José Luis Espert, quien renunció días antes.

Con esta medida, la CNE dejó sin efecto este mediodía la resolución del ultra kirchnerista juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, luego de un reclamo presentado por los apoderados de LLA que buscaban modificar el orden de la Boleta Única de Papel para los comicios del 26 de octubre.

La determinación fue adoptada por los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Hernán Corcuera (presidente) y Daniel Bejas (vicepresidente), en tanto que Alberto Dalla Via no participó del fallo por encontrarse de licencia.

El fallo

El tribunal fundamentó su resolución en la aplicación de la Ley de Paridad de Género N.º 27.412 y su decreto reglamentario, que establecen de manera explícita que las sustituciones en las listas deben realizarse con personas del mismo género. En este caso, se determinó que el reemplazo correspondía a Diego Santilli, según se informó esta mañana tras una reunión de acuerdos convocada durante el feriado largo.

La Cámara Nacional Electoral cuestionó que el juez Alejo Ramos Padilla se hubiera apartado de forma injustificada de la normativa vigente, sustentando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamentos sólidos.

También remarcó que el magistrado kirchnerista ignoró la jurisprudencia previa del propio tribunal en casos similares vinculados a la categoría de diputados nacionales y aplicó de manera errónea un precedente que correspondía a otro tipo de cargos, en ese caso, senadores nacionales.

En un pasaje destacado del fallo, la Cámara Nacional Electoral afirmó: “En un Estado constitucional de derecho, los tribunales de justicia no disponen de la libertad de apartarse de las leyes dictadas por los representantes del pueblo de la Nación ni de sus normas reglamentarias –que son producto del ejercicio de la soberanía popular– cuando sus previsiones son inequívocas”.

El tribunal advirtió además que desviarse del texto legal por criterios personales amenaza el sistema republicano y puede derivar en lo que se conoce como “el gobierno de los jueces”.

FUENTE: LA DERECHA DIARIO