Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 14 de octubre de 2025

La inflación de septiembre superó el 2 por ciento

martes, 14 de octubre de 2025 2 min de lectura

La medición del mes correspondiente a las elecciones bonaerenses, la gran derrota de Milei, superó el umbral del 2% por primera vez desde abril y se ubicó en el 2,1%, en línea con la expectativa del mercado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un 22% en los primeros ocho meses del año y la variación interanual se desaceleró al 31,8%.


La división de mayor aumento en el mes volvió a ser Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1 por ciento) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (+3,1%) y Transporte (+3%).


La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total -siendo éstas relevantes para medir la línea de indigencia y pobreza, aunque también influye el aumento de salarios- solo aumentaron un 1,4% en septiembre, muy por debajo de la variación de precios.

