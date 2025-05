La Libertad Avanza derrota al PRO en CABA pero la abstención es HISTÓRICA

Javier Milei empoderó a su vocero Manuel Adorni. Impuso el modelo de «romper reglas» y «alianzas», legitimar el todo VALE y quebró al «macrismo» en el bastión central del ex Presidente y su primo.



Ese dato CENTRAL no puede tapar otro que revela la crisis global de la representación política porque en la Ciudad, donde los niveles de conocimiento, participación, sufragio no cautivo siempre son destacados, casi la mitad de los /as porteños /as no fue a VOTAR. La falta de legitimidad se PUEDE VER, y alcanza a todas las fuerzas políticas.



Con más del 94% de los votos escrutados, la lista del presidente Javier Milei conquistó el 30, 4 por ciento de los votos. Segundo queda la propuesta peronista de Leandro Santoro con el 27 por ciento y en tercer lugar y lejos el actual gobierno de la Ciudad, cuya campaña la hizo Mauricio Macri, que obtuvo el 15. 93 por ciento.