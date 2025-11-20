«La libertad, bien, gracias», Villarruel y su peregrinación

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó hoy con dureza a Vialidad Nacional y a su administrador general, Marcelo Campoy, por exigir el pago de un canon de 560 mil pesos y así autorizar la tradicional peregrinación hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto, en Misiones.



«El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez. Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias«, se quejó la titular del Senado según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.



Por primera vez en 24 años, la iglesia de Misiones tuvo que abonar un canon al Gobierno Nacional para autorizar el desplazamiento de miles de fieles que peregrinaron el fin de semana por la ruta nacional 12 hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto.



El reproche público por parte de Villarruel a un funcionario del Gobierno de Javier Milei se suma a una larga lista de cortocircuitos y desencuentros entre la vicepresidenta y la gestión libertaria.