«La renuncia de Espert no borra la matriz de corrupción del gobierno de Milei»



El primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, calificó la renuncia de José Luis Espert a su postulación por La Libertad Avanza como “un logro del pueblo argentino, que repudia su conducta y asociación con (Federico ‘Fred’) Machado”, el detenido acusado de narcotráfico que tiene pedido de extradición de la justicia estadounidense.



Sin embargo, Taiana dijo que la renuncia de Espert “no borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el gobierno de (Javier) Milei con el caso $Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba financiera y el criminal endeudamiento externo”.



En su cuenta de la red social X, Taiana expresó su reclamo de que “el juzgado electoral rechace cualquier intento de reimprimir boletas que están oficializadas y con todos los plazos de modificación vencidos”.



“Reimprimirlas costaría 15.000 millones, que es el dinero que se necesita para financiar al (Hospital de Pediatría) Garrahan”, indicó.