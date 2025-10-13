«Le pagamos a un Presidente para que cante mientras la gente se muere de hambre»

La diputada nacional Lourdes Arrieta, integrante del bloque Coherencia y ex miembro de La Libertad Avanza (LLA), afirmó hoy que si el Gobierno pierde las elecciones legislativas “se va a generar una decadencia en su gestión”, y aseguró que en la Argentina “la gente se muere de hambre, hay una crisis humanitaria y no nos damos cuenta”.



La legisladora justificó su salida de la bancada oficialista, lo que le permite, dijo, “no formar parte de un esquema de corrupción quizás peor que el kirchnerismo”, y lamentó que desde el Gobierno “tanto que lo señalaban al kirchnerismo y terminaron siendo igual o peores”.



Arrieta agregó que mientras formó parte de LLA sintió que “fue utilizada y después descartada” y se quejó de “la violencia institucional y política que sufría dentro del espacio y de la falta de apoyo”, manifestó en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.



“Si el Presidente pierde en estas elecciones, que es lo más probable en la mayoría de las provincias, se va a generar una decadencia en su gestión que no creo que se levante”, vaticinó.



Además, dijo que en caso de una derrota electoral “la justicia también va a acelerar respecto al procesamiento de la señora Karina Milei y eso va a hacer que el mismo Presidente tambalee en su gestión”.



La diputada mendocina calificó asimismo como “una vergüenza que le estemos pagando a un Presidente para que se suba a un escenario a cantar mientras que la gente se muere de hambre”, y que esto se haga “con plata que viene de los contribuyentes”.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS