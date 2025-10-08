Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 8 de octubre de 2025

Los copitos condenados

miércoles, 8 de octubre de 2025 1 min de lectura

El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el fallido atentado en el que intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El vendedor de algodones de azúcar que gatilló un arma en la cabeza de la ex presidenta de la Nación fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que su exnovia, declarada partícipe necesaria del plan criminal, recibió una pena de 8 años.

Los jueces Ignacio FornariSabrina Namer Adrián Grünberg absolvieron a Nicolás Carrizo, sindicado como “jefe de los copitos”.


Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre, según informó el Tribunal.

