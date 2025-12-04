Mientras Caputo negocia los pagos de vencimientos, el riesgo país cayó a 639 puntos

El Ministro afirmó hoy la negociación con bancos para desembolsar un monto; en ese sentido, el indicador del JP Morgan volvió a bajar.

Buenos Aires, 3 diciembre (NA)— Luis Caputo confirmó hoy la negociación con bancos privados por un monto equivalente a US$7.000 millones, en paralelo con la baja del riesgo país a 639 puntos. El presidente Javier Milei finalizó el encuentro “Líderes”

Negociación para pagar los vencimientos de enero

Durante un evento frente a empresarios líderes, el Ministro de Economía confirmó la negociación por US$7.000 millones con distintas entidades financieras privadas.

Caputo, que indicó que el monto se ubicaría entre los US$6.000 y US$7.000 millones, mandó un mensaje de tranquilidad hacia los inversores que miran las acciones argentinas en Wall Street.

En el encuentro organizado en La Rural, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo, que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.

“Los bancos nos ofrecieron entre US$6.000 y 7000 millones, y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el funcionario. Además, destacó: “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

En principio, este acuerdo iría destinado al pago de vencimientos que afronta el Gobierno para enero del año entrante, por un total de US$4.000 millones.

Caputo también aprovechó la oportunidad para negar una negociación por US$20.000 millones con bancos.

«No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país US$20.000 millones. No hablábamos con los bancos, hablábamos con Estados Unidos y dos más para hacer un fondo para juntar esos US$ 20.000 millones».

Acciones en alza y caída del riesgo país

Lo cierto es que los dichos del Ministro económico llevaron cierta tranquilidad hacia los inversores y euforia en las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

En concreto, se registraron subas de hasta 9% en los mejores casos, demostrando la confianza que depositaron frente a las palabras de Caputo.

Entre los mayores incrementos destacaron Central Puerto (8,5%), Supervielle (7,4%) y Globant (7,1%). En cuanto a los bonos, los resultados fueron mixtos: el AL35 cayó 0,4% mientras el AL30 ganó 0,2%.

Como consecuencia, el riesgo país cedió y concluyó este martes en 639 puntos, 1,2% menos que el último dato.

La baja en el indicador que elabora el JP Morgan también tuvo influencia por la frase del Ministro de Economía, en donde enfatizó que la acumulación de reservas podría ir desde los US$7.000 millones hasta US$21.000 millones en el 2026, dependiendo la demanda de dinero y la base monetaria para el año próximo.

Milei cerró el encuentro “Líderes”

Durante el final del, el Jefe de Estado ratificó el equilibrio fiscal consolidado durante su gestión y volvió a diferenciarse del expresidente Mauricio Macri

El mandatario sostuvo que durant eel gobierno de Cambiemos “no se hizo el ajuste fiscal, en ningún momento se lo corrigió, solo lo corrigió con endeudamiento”.

En paralelo, volvió a cargar contra los economistas, y los acusó de “ser parte del problema”

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS