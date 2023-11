Milei anunció a Cúneo Libarona en Justicia y a Píparo en Anses

El presidente electo, Javier Milei, anunció hoy que el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona será el próximo ministro de Justicia, en tanto que la actual diputada Carolina Píparo será titular de la Anses en su próxima gestión.

En declaraciones a radio Mitre, el líder de La Libertad Avanza (LLA) confirmó que su gabinete estará compuesto por ocho ministerios y dijo que los funcionarios que serán asignados «ya están todos trabajando» en las futuras carteras.

En tanto, el futuro presidente señaló que se encuentra trabajando con la diputada electa Diana Mondino en la agenda internacional, tras anunciar que su primer viaje internacional será a Estados Unidos y luego a Israel.

Respecto al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, ex candidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Milei evaluó que «podría desempeñar un rol importante» en el armado político del oficialismo en la Cámara baja.

Al ser consultado sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia, Milei dijo que «mi intención es consultarlo con el ministro (de Justicia), que es Mariano Cúneo Libarona, y la Corte para que sea algo consensuado».

Asimismo, el mandatario electo elogió al ex titular del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger, a quien definió como «una persona que admiro y le tengo afecto», aunque no confirmó qué cargo ocupará.

También destacó la figura del ex ministro de Finanzas macrista Luis Caputo, sobre quien dijo: «Es una persona que trabaja excelentemente bien. Tengo un respeto por el como persona y ser humano».

En ese marco, sostuvo que lo tendría en su equipo, al igual que el diputado del PRO Luciano Laspina.

Por otra parte, Milei precisó que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, está analizando los nombres de los dirigentes que podrían ocupar el Ministerio de Seguridad, así como el de Defensa.

