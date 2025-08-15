Milei: «Cuatro décadas de populismo han convertido a la Provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional»

ELECCIONES 2025 –



El Presidente de la Nación cerró ayer un acto político en La Plata, la Capital de la Provincia de Buenos Aires. Acompañado por su círculo de hierro y las cabezas de lista de cada sección electoral, Javier Milei reafirmó los conceptos que buscan dosificar la bandera de campaña: «libertad o kirchnerismo».



Milei ofreció a la militancia libertaria su radiografía de la Provincia de Buenos Aires: «Lamentablemente, cuatro décadas de populismo han convertido a la Provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional. Una provincia que por condiciones debería ser punta de lanza de la riqueza, pero que fue transformada en un reducto de atraso, corrupción, clientelismo y miseria humana planificada”.



En modo de campaña, asumiéndose moderado, sin insultos, calificó a Kicillof como un tirano de aldea: «Los bonaerenses que tienen los medios huyen de cualquier servicio que provea la provincia; los que pueden mandan a sus hijos a escuelas privadas, instalan cámaras de seguridad y pagan una prepaga. Y aquellos que no pueden, sufren constantemente la falla de los servicios más básicos que debería brindar el famoso Estado presente. Ese Estado que los kirchneristas tanto defienden. Peor aún, Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que esté agradecida, diciéndole que si no fuera por el Estado no tendrían absolutamente nada. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia, el comunista enano Kicillof«.



“Ya no se puede tapar el sol con las manos. Los bonaerenses saben muy bien cómo es el día a día: la calle es tierra de nadie, literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega; la gente vive con miedo, enrejada en su casa, mientras los delincuentes circulan impunes. En las escuelas, los chicos cada vez aprenden menos y son rehenes de los sindicalistas”, añadió Milei, entre aplausos de los presentes.



El gasto que obsesiona al hombre de la motosierra tuvo un apartado especial: “No solo se gasta mucho, dado que la provincia aún sigue siendo brutalmente deficitaria, sino que se gasta mal y con un orden de prioridades roto. Con la provincia convertida en un verdadero baño de sangre, el gobernador prefiere seguir financiando su campaña eterna y decidió llenar la provincia de ñoquis. Gastó billones de pesos en políticas de género que no resuelven más que el pasar económico de sus amigos; aumentó los gastos en festivales municipales, recitales de verano y pauta oficial, destinando miles de millones a streaming de compinches que nadie escucha”.



El cierre del Presidente de la Nación, inicio de la campaña electoral hacia el próximo 7 de septiembre: «Salir a votar es no dejarse engañar. Decirle basta a la estafa kirchnerista. Ante la tragedia de la provincia, la pasividad no es una opción. Quedarse en casa no es una opción. Se ponen en juego más que un par de bancas. Como saben, hace poco me prometí no insultar porque noté que le estaba dando un refugio a los críticos de las formas para que no discutan el verdadero contenido. Basta de insultos y ahora discutamos las ideas que ellos no tienen y nosotros sí”.