Milei echó al Secretario de Trabajo

Los salarios del personal jerárquico, incluido el del Presidente de la Nación, resultaron un poderoso insumo que encendió polémica en el arte de la política destemplada. El hombre que quiere someter a la vieja casta cruza mensajes por las redes sociales con la ex Presidenta de la Nación. Milei vs CFK y un fin de semana de película.

Esta mañana y en un programa de televisión el Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, anunció el despido de su Secretario de Trabajo Omas Yasín a quien lo responsabiliza del error. «En enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico, los cargos políticos. Cuando se dio el primer aumento, del 16%, no se le dio a los cargos políticos. Después, cuando se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y, ahí, se dispara un decreto que había enviado Cristina (Kirchner), que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que las personas que están debajo de la estructura, y eso disparó el aumento”.

El aumento se retrotrae (vía decreto), será descontado en el próximo pago de haberes. Segunda decisión… AFUERA Yasín y no es comedia pero se parece demasiado.