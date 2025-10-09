Milei nominará a Trump al Nobel de la Paz tras el histórico acuerdo entre Israel y Hamás

La paz en Medio Oriente, un sueño tantas veces postergado, podría estar más cerca de concretarse. El presidente de Estados Unidos anunció que Israel y Hamás alcanzaron la “primera fase” de un acuerdo que busca poner fin a los combates en la Franja de Gaza. El entendimiento prevé la liberación de los rehenes en manos del grupo terrorista y la retirada de las tropas israelíes a una línea acordada, marcando el primer paso hacia una paz “fuerte, duradera y permanente”.



“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y permanente”, escribió Trump en su red social Truth Social, en un mensaje que resonó en todo el mundo.



Desde Argentina, el presidente Javier Milei celebró la noticia con un mensaje cargado de reconocimiento hacia su par norteamericano. “Felicitaciones al Presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”, expresó Milei en la red X.



En la misma publicación, el mandatario argentino anunció que nominará oficialmente a Donald J. Trump para el Premio Nobel de la Paz, destacando que “cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”. Milei subrayó que el expresidente republicano “ha demostrado con hechos que la paz no se logra con discursos vacíos, sino con liderazgo, decisión y coraje”.



FUENTE: LA DERECHA DIARIO