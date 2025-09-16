Milei presentó el Presupuesto 2026: «Lo peor ya pasó»

El presidente habló este lunes en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 que envió al Congreso de la Nación, en un hecho histórico que consolidó el rumbo de orden fiscal y crecimiento con libertad. El mensaje fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada durante la tarde, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el diputado José Luis Espert.



Desde el inicio, Milei puso el acento en la política y advirtió: “El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”.



El Presidente subrayó que este presupuesto fue “el primero de la historia argentina en incluir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias”.



El mandatario sostuvo que el compromiso con las reformas de fondo requería trabajar “codo a codo con gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta”.



Seguidamente, Milei envió un mensaje a la ciudadanía. “Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período”, expresó. Y reforzó: “Los argentinos son los protagonistas de este proceso, son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad. El temple de los argentinos es heroico, y por eso les damos las gracias”.

Milei afirmó que “el equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno” y celebró la baja sostenida de la inflación, la reducción de la pobreza, la baja de impuestos y la inminente salida del cepo cambiario como logros centrales.



El Presidente detalló además los aumentos previstos en el presupuesto: 5% en términos reales para jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación, 5% para pensiones por discapacidad y un incremento de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales. “La prioridad de este gobierno es el capital humano”, recalcó.



Finalmente, Milei habló al sector privado: “Por primera vez en décadas, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la infraestructura y logística del país”.



Y dejó una definición central: “Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos”.



