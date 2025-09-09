Milei recargado por el FMI: «No nos moveremos ni un milímetro del programa económico»

El Fondo Monetario Internacional emitió oficialmente un comunicado en el que respalda el «modelo argentino». Ese respaldo a días de una paliza electoral en la Provincia de Buenos Aires es una señal externa que lejos está de resolver el cóctel que el propio gobierno se encargó de armar, arrancando por la macroeconomía, con el dólar y recesión; el retroceso del rebote que tira las variables hacia abajo; la inexistente política que busque puentes y un octubre que queda lejos. Dejamos en cualquier otro plano la obscena y grosera batalla interna que alimenta las redes.



La dosis de optimismo para el Presidente se la otorgó el FMI y desde ese piso Milei vuelve a los posteos como si nada ocurriese en sus inmediaciones. Para la fuerza postea «tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico:



(1) equilibrio fiscal

(2) mercado monetario ajustado

(3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

Además, seguiremos desregulando. VLLC!