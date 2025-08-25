Aunque no se refirió directamente al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, Javier Milei responde a su modo y forma: «No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones».



Según supo Noticias Argentinas, durante la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América y acompañado por su hermana Karina, el mandatario rechazó las críticas sobre una supuesta falta de muñeca política al afirmar: «A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo».



Milei apuntó a los /as legisladores /as de la oposición, a quienes responsabilizó de intentar sabotear su programa económico.

El objetivo opositor: Milei acusó a los legisladores de buscar «romper el programa económico, romper el país» al aprobar «barbaridades sin tener financiamiento».

Milei acusó a los legisladores de buscar «romper el programa económico, romper el país» al aprobar «barbaridades sin tener financiamiento».

: Calificó a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como «el mejor de la historia» y dijo que es quien «lidia con los orcos del Congreso, esos destituyentes». Confianza y desafío: Se mostró despreocupado por los ataques en el contexto electoral: «Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?».



El discurso del Presidente es la primera aparición pública tras la difusión de los audios que involucran a exfuncionarios de su gobierno en presuntos hechos de corrupción. Su estrategia fue evitar el tema y, en su lugar, redoblar la confrontación con la oposición.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS