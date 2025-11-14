«No tengo facultades para obstaculizar»

La Vicepresidenta de la Nación y máxima autoridad del Senado nacional mantuvo reunión con Patricia Bullrich, el halcón violeta que ingresa el próximo 10 de diciembre a la Cámara Alta.



«Le quise comentar cómo es el manejo de la Cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o para, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario. Entonces, le quise hacer la aclaración a ella», sostuvo Villarruel.

Por su parte la electa senadora nacional por LLA, sostuvo que en la reunión » hablamos de la necesidad de que la agenda oficialista tenga un espacio preferencial. Es responsabilidad nuestra, como bloque de la Libertad Avanza, como bloque de gobierno, juntar las voluntades políticas para construir una mayoría. Y es lo que vamos a hacer», mabifestó Bullrich.