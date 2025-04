Para la CGT con marcha al Congreso

La CGT volverá a sumarse mañana a la marcha por los jubilados en las puertas del Congreso, en la antesala al tercer paro general de la era Javier Milei que realizarán el jueves y que contará con el servicio de colectivos en el AMBA por la conciliación obligatoria que rige para el sindicato de la UTA.



«Lo advertimos y la realidad lo confirmó: el ajuste cayó sobre trabajadores y jubilados, mientras el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias», se quejó la CGT en un comunicado que difundió hoy en el marco de una conferencia de prensa que brindaron los referentes de la central para ratificar la movilización y la huelga.



Ambas iniciativas contarán con la adhesión de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y de los movimientos sociales. De este modo participarán desde las 12 de este miércoles en la marcha al Congreso y pararán durante 24 horas el jueves.



No obstante, todo indica que el paro general se resentirá en alguna medida debido a la circulación de colectivos que habrá el jueves debido a que la UTA no podría hacer medidas de fuerza porque se encuentra en medio de una conciliación que dictó la Secretaría de Trabajo por el conflicto salarial que mantiene con las empresas de la actividad.



En el gremio que lidera Roberto Fernández dieron a entender en los últimos días que el jueves prestarán servicio con normalidad, algo que no habría caído bien en la plana mayor cegetista, ya que técnicamente la conciliación no regiría para una huelga convocada por la central obrera.



«El Gobierno no atiende nuestros reclamos», se quejó la CGT en el comunicado difundido en las últimas horas, en el que además criticó las políticas de la gestión libertaria, al considerar que «el ansiado equilibrio fiscal, obtenido a través del desmantelamiento del Estado (…) y del abandono de la obra pública, multiplicó el desequilibrio social».



«Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social», agregaron.



También, los referentes de la central dieron una conferencia de prensa en la sede de Azopardo, donde el cosecretario general, Héctor Daer, acompañado por sus pares del triunvirato, Carlos Acuña y Oscar Argüello, sostuvo que la medida de fuerza «fue avalada por los 50 gremios que conforman el Consejo Directivo de la CGT.»



«Le decimos al Gobierno que no puede haber precios libres con paritarias pisadas. No puede haber acuerdos que no se homologuen», agregó Daer.



El referente de Sanidad, aludió también al funcionamiento de los colectivos en el día del paro: «Esto es más que un paro de colectivos, ya hubo otros paros en los que hubo colectivos e igual fueron contundentes», sostuvo.

