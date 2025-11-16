Piden la detención de Spagnuolo por corrupción



El fiscal Franco Picardi solicitó la detención de Diego Spagnuolo y otras cinco personas por graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).



En total, citaron a indagatoria a 15 personas, entre ex funcionarios y representantes del sector privado, vinculados a droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos. De ellos, se solicitaron las detenciones de Spagnuolo, Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian



Spagnuolo deberá presentarse a declarar el próximo miércoles 19 de noviembre. En los casos del ex titular de ANDIS Spagnuolo, Garbellini y Calvete, se pidió también el secuestro de todos sus dispositivos electrónicos y su extracción forense, mientras que con relación a González, Di Giorno y Atchabahian, se solicitó que se libren las correspondientes órdenes de allanamiento y requisa, a los fines de efectuar el secuestro de dispositivos tecnológicos, sumas de dinero y “documentación vinculada a contrataciones y/o transacciones con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Profarma S.A., Indecomm S.R.L., Indecomm S.A.S., Droguería Genesis S.A., Droguería Suizo Argentina S.A, Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A. -entre otras-, que resulten de interés, así como otra documentación que pueda resultar pertinente al caso.



Según el requerimiento fiscal Picardi se detectaron“ graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad” a través de una organización delictiva, con direccionamiento en las compras de medicamentos e insumos de alto costo, sobreprecios y pagos de sobornos a funcionarios públicos.