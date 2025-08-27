Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora

ELECCIONES 2025 –

Caravana electoral de La Libertad Avanza en el distrito que gobierna un hombre de La Cámpora. El Presidente de la Nación iba en la caja de una camioneta junto a su hermana Karina Milei y el diputado nacional José Luis Espert cuando los proyectiles (piedras) estuvieron muy cerca de impactarlos. El desborde en el cinturón de seguridad obligó a suspender el acto proselitista ante el riesgo evidente. Los hermanos Milei dejaron el lugar en un vehículo de apoyo, mientras que Espert se subió a la moto de un militante.



Más tarde desde Olivos el Presidente publicó en su cuenta oficial de X: «En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.



El vocero presidencial rompió el largo silencio y escribió unas líneas: «Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”.