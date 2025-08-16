Randazzo No: la UCR deja el frente Provincias Unidas

ELECCIONES 2025 –



El radicalismo en la provincia de Buenos Aires decidió finalmente no sumarse a la alianza Provincias Unidas ante la decisión de ese armado de ubicar a Florencio Randazzo al frente de la lista de diputados nacionales.



El presidente del comité provincia, Miguel Fernández, se negó a firmar la adhesión presentada por Pablo Domenichini, presidente de la convención de Contingencia del partido y vinculado a Martín Lousteau (EVOLUCION). La candidatura de Randazzo en el primer lugar de la lista ES impulsada por el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y en el radicalismo sólo era respaldada por el sector de Evolución.



La tensión dentro del radicalismo estalló días atrás cuando el sector de Lousteau acordó con sectores del peronismo alineados con Schiaretti y presentaron en la provincia la alianza Provincias Unidas.



La adhesión de la UCR se judicializó porque sólo había sido anotada con la firma de los apoderados de Evolución pero sin la rúbrica de los apoderados de Abad y Fernández. Ramos Padilla había intimado al partido a corregir esa irregularidad. Ante la negativa de Fernández, el partido queda ahora afuera de la alianza.



Fuentes del radicalismo bonaerense aseguran que la decisión de no conformar el frente Provincias Unidas no afecta los acuerdos y la estrategia electoral de Somos Buenos Aires de cara a la elección bonaerense de septiembre.

FUENTE: LPO