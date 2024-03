Responden con represión a la protesta contra el hambre

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires montó una provocación contra los manifestantes en Puente Saavedra, entrando con represión a territorio de Provincia de Buenos Aires. Atacaron a quienes prácticamente no se habían movido desde el inicio de la protesta, un par de horas antes. Hasta el momento, no se conocen declaraciones del gobernador Kicillof sobre este escandaloso hecho. Minutos después, la Prefectura y la Policía Federal reprimieron en Puente Pueyrredón, utilizando gases, perros y camiones hidrantes, en un operativo enorme.

Responden con represión a un reclamo contra el ajuste y el hambre de las mayorías más humildes, sobre las que se ejerce un durísimo ajuste, destinado a garantizar los pagos de la deuda externa.

Esto ocurre en el marco de una protesta que protagonizan este lunes decenas de organizaciones. Estaban convocadas protestas callejeras en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en las ciudades más importantes del país. Se trata de una jornada nacional de lucha convocada con la consigna “el hambre es el límite”, ante el desabastecimiento que sufren miles de comedores y merenderos a manos del gobierno de Javier Milei y su ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Las organizaciones estiman que pueden llegar a concretar más de 500 cortes en todo el territorio nacional.

Aprestos represivos

En Avellaneda, desde antes de la congregación de manifestantes, la Prefectura Naval y la Policía Federal habían decidido cortar la Avenida Mitre a la altura de la calle Acosta, unos cien metros antes de la subida al Puente Pueyrredón. Las fuerzas represivas portan armas largas, consideradas “no letales” por tener postas de goma en lugar de plomo, junto a otros elementos represivos.

Marianela Navarro, delegada nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), dijo que “desde que se inició el gobierno de Milei, contrariando a sus dichos de campaña, no tocó ni un solo interés de la casta y sólo el conjunto de la clase trabajadora estamos pagando el ajuste, con despedidos, aumento del boleto, aumento de los alquileres, licuación del salario y aumento de los precios”.

La delegada del FOL agregó que, en el caso de las y los trabajadores cooperativistas, “se cerró la obra pública en los barrios populares, tenemos cientos de despidos en AYSA (donde estábamos realizando la extensión de red de agua), no tuvimos recomposición salarial y dejaron con 78 mil pesos a los trabajadores informales. No se entregó ni un sólo kilo de comida para los comedores. ¿No era acaso, que lo único que iba a estar abierto era la canilla de Capital Humano para todos los ‘caídos’? No se ejecutó en absoluto el presupuesto del Ministerio en una situación social crítica e inédita que vive el país”.

Las organizaciones convocantes son el Frente de Lucha Piquetero conformado por el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, C.U.Ba. M.T.R./MIDO, M29, MTR 12 de Abril, Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re – Agrupación Armando Conciencia, O.T.L.), FDU, A Trabajar, MTL Rebelde, M.B.T, Frente de la Resistencia, R.U.P., Rebelión Popular, Pueblos Libres; UTEP; FeNaT-CTAA; Libres del Sur; Movimiento Argentina Rebelde; Frente Popular Darío Santillán; Coordinadora por el Cambio Social: FOL, FPDS Corriente Plurinacional, MULCS, Movimiento 8 de Abril, FAR y Copa en Marabunta, FOB Autónoma, OLP Resistir y Luchar, Movimiento Juana Azurduy, Arriba Lxs que Luchan, MST Teresa Vive, FOL – MTD Aníbal Verón, MRP, FOB, MTR Por la Democracia Directa; Bloque de Organizaciones Combativas: William Cooke, SOY, Acción Revolucionaria, 17 de Noviembre, 17N Libres Organizadas y Rebeldes, Movimiento de Lucha, MEL; FTC M29; Organización Barrial Tupac Amaru, Fetrales; Partido Piquetero; Movimientos Sociales en Lucha; TODU; TODEL AC MOT TODEL Venceremos!

Además adhieren y participarán la CTA-CABA, ATE-CABA, UTE, SUTNA , AGD-UBA y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC).