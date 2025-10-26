Desalambrar

domingo, 26 de octubre de 2025

Santilli y el objetivo de reducir distancias

domingo, 26 de octubre de 2025 1 min de lectura

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Diego Santilli, votó esta mañana y sostuvo que «el objetivo es descontar esa diferencia de septiembre» que sacó el peronismo en los comicios bonaerenses del mes pasado.


Tras sufragar en una escuela en el municipio de Tigre, Santilli explicó que «ha sido una campaña difícil, corta, de 18 días. Le puse toda la actitud, toda la garra», señaló.


El dirigente del PRO llamó «a la gente que venga a votar y defina su voto, que es importante», e insistió en que «el objetivo es remontar esa ventaja de septiembre», al que agregó: «Tengo fe».

Por Oscar "Tito" Passarelli