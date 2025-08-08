“Sergio Massa empujando la boleta nacional de Fuerza Patria porque es el hombre que representa la unidad”

ELECCIONES 2025 –



La actual Senadora bonaerense y candidata a Diputada Provincial, Sofía Vannelli, realizó declaraciones en un programa de stream donde analizó el complejo escenario que atraviesa el país y subrayó la importancia de participar en las elecciones legislativas de septiembre y octubre.



En esa línea, la candidata hizo hincapié en el desafío que implica la pérdida de confianza del electorado: “Hay que devolverle ese amor y esa felicidad al pueblo”. Y remarcó los pilares fundamentales que se debaten en las siguientes elecciones: “Es Milei o nuestra patria, es pelear por el Garrahan, por el CONICET, por los jubilados, por el futuro de los jóvenes, por los discapacitados. Es la Argentina justa contra la injusta”.



Al ser consultada sobre la participación electoral, anticipó una baja en la concurrencia, aunque reafirmó la importancia de ejercer el derecho al voto: “Estoy convencida de que va a haber baja participación electoral, pero hay que explicar que nuestro voto vale porque es algo propio y es un derecho que se ejerce como parte de la tarea ciudadana”. Y agregó: “Hay que revertir eso, y creo que desde el peronismo debemos volver a enamorar a la ciudadanía para que la gente vuelva a creer en la política”.







Finalmente, Vannelli destacó el rol de Sergio Massa dentro del peronismo y expresó su deseo de que encabece el desafío nacional: “Me gustaría ver a Sergio Massa empujando a Fuerza Patria en el orden nacional porque sintetizó lo que significa una Argentina inclusiva”. Y añadió su expectativa personal: “La batalla nacional me gustaría verla con Sergio Massa empujando la boleta porque es el hombre que representa la unidad”.