Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 2 de octubre de 2025

«Si me piden que me corra no lo acepto de ninguna manera»

jueves, 2 de octubre de 2025 2 min de lectura

«El Profe» enseña que su buen nombre no es una prenda de cambio. José Luis Espert comunica a los libertarios que no bajará su candidatura (reelección) a diputado nacional.


Salpicado por el vínculo con Fred Machado, empresario detenido en Argentina y requerido por la justicia norteamericana, investigado por «narcotráfico», a José Luis Espert lo aguarda un derrotero de notas, entrevistas y reportajes para oscurecer lo que ya posee mucha claridad.


En 2019, campaña presidencial, Espert recibe de Machado un aporte de 200.000 dólares, y otras herramientas logísticas. Juan Grabois reflota el caso a partir de que la justicia de Texas (Estados Unidos) diera a conocer el «comprobante de transferencia».


En el canal A24 el primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires representado a La Libertad Avanza no «negó el aporte» pero sostuvo que «si me piden que me corra no lo acepto de ninguna manera».

