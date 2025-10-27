Sorprendente triunfo de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires

ELECCIONES 2025 –

Con el 94 por ciento de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtiene un resultado extraordinario en el principal bastión electoral del país. Se trata de la primer victoria de Milei en la Provincia de Buenos Aires. Diego Santilli que reemplazó a Espert en la cima de la lista logra la segunda victoria consecutiva en una elección de medio término. LLA no solo recortó los 14 puntos de septiembre sino que supera por CASI 1 PUNTO a Fuerza Patria. Abierto el interrogante, ¿la B.U.T desarmó los aparatos o los/as intendentes no militaron la boleta que encabezó Taiana?



