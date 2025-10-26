Taiana votó con gran expectativa

ELECCIONES 2025 –



El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó esta mañana y sostuvo que espera que la votación con la BUP (Boleta Única de Papel) «sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo».



«Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas», planteó tras votar en una escuela del municipio de Vicente López.



Consultado sobre si espera que se vuelque mayor cantidad de gente a votar en esta elecciones en comparación a las provinciales de los meses anteriores, Taiana respondió: «Seguramente si, porque en general las votaciones nacionales tienen mayor participación, es lo que ha pasado siempre. Esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo».