Uñac se define presidenciable, no indultaría a CFK y quiere interna con Kicillof



El diputado nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció que será precandidato a presidente por el justicialismo, pidió “una interna” en ese partido para dirimir una nueva conducción y aseguró que en caso de llegar a la Casa Rosada “no indultará” a la ex presidenta Cristina Kirchner.



“He tomado una decisión personal, y es la de ser candidato, manifestó Uñac durante una entrevista que le realizó el canal de streaming Blender, en la que reconoció que se ve hoy en día como el adversario natural del gobernador bonaerense Axel Kicillof.



El ex mandatario sanjuanino explicó que se trata de una “decisión unilateral» y expresó que no se planteó ser candidato presidencial en el pasado “porque era gobernador”. Señaló que “hay dirigentes de peso” del peronismo que acompañan su postulación.



“Hay dirigentes que en privado reconocen que el peronismo tiene que discutir candidaturas”, dijo y agregó que “el peronismo tiene que clarificar liderazgos y hacer una interna cerrada” para dirimir candidaturas antes de llegar a unas primarias PASO.



Su propuesta de hacer una interna cerrada, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, le valió en marzo pasado una felicitación de la ex presidenta Cristina Kirchner.



Respecto de la ex mandataria, que cumple prisión domiciliaria desde 2025, Uñac dijo que “está inhabilitada y eso ha afectado la conducción partidaria”, pero aclaró que no la indultaría porque sería “faltarle el respeto”, ya que ella mantiene su postura de inocencia en la denominada “Causa Vialidad”.

De cara a la interna del peronismo, manifestó: “Solo será posible construir un proyecto político sólido si el proceso de definición de candidaturas no se desarrolla de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados”.__IP__

“Nuestra Carta Orgánica establece que la fórmula presidencial debe definirse mediante las PASO, lo cual en el calendario actual ubicaría esa definición en agosto del año electoral, o incluso después en caso de una eventual suspensión de las Primarias”, manifestó.