Victoria Villarruel pidió defender la «industria nacional»

La Vicepresidenta de la Nación llegó llegó hasta la localidad de Victoria para visitar la planta FATE donde fue recibida por los directivos de la firma. Villarruel recorrió las distintas etapas del proceso productivo.



«Detrás de cada máquina, hay esfuerzo, compromiso y argentinos que apuestan todos los días por nuestro país. La industria nacional es motor de desarrollo y soberanía. Acompañarla y conocer de cerca su realidad es fundamental para construir una Argentina con futuro», señaló en un video publicado en las redes sociales.



Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), respondieron a la visita de Villarruel con un comunicado que incluye duros términos contra el gobierno libertario, retratando la actualidad del sector y la situación que se vive en ese establecimiento fabril.



Alejandro Crespo, secretario del Sindicato, fue quien dialogó personalmente con la titular del Senado y le entregó un comunicado que luego se hizo público.



Para el Sutna, la llegada de la Vicepresidente coincide con momentos «en los cuales su gobierno habilita importaciones indiscriminadas que son utilizadas por las patronales para producir despidos y todo tipo de desvinculaciones, y bajo ese contexto rebajar salarios, atacar los convenios colectivos y todas las condiciones laborales en un cuadro de recesión económica generalizada».



La recorrida de la titular del Senado a la central ubicada en la localidad de Victoria se dio en el marco del Día de la Industria Nacional. Allí, fue recibida por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla y por todo su equipo directivo.