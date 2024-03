Villarruel reafirmó su compromiso con Milei: «No me voy a convertir en Cristina Kirchner»

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, mostró su “compromiso inclaudicable” con el mandatario nacional, Javier Milei, y con la Argentina.

Luego de la sesión en la Cámara Alta donde la mayoría rechazó el mega DNU del Presidente, Villarruel emitió un video difundido por X en el que afirmó: «

“Desde el momento que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos”, expresó en un breve video difundido por X.

A su vez, Villarruel señaló que el Senado “es la casa de las provincias y un poder independiente de la República Argentina”.

Otro punto que mencionó sobre la supuesta pelea con Milei, fue en torno a la comparación con Cristina Kirchner, quien mostró sus diferencias con Alberto Fernández en la anterior administración.

“Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, sostuvo la Vicepresidenta.

“No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad, todo por Argentina”, finalizó.