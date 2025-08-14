Villarruel reconoció a la mujer policía: “Protegen a nuestra gente con coraje y entrega”

La vicepresidenta Victoria Villarruel utiliza los posteos y arma redes. En la jornada saludó a las mujeres policías en su día.



«Hoy saludo a todas las mujeres policías. A las que patrullan nuestras calles y protegen a nuestra gente con coraje y entrega«, escribió la titular del Senado.



Hizo una mención especial a las caídas en cumplimiento del deber: «Especialmente, a las que cayeron en cumplimiento del deber, cuyo sacrificio permanecerá vivo en la memoria de la Patria».



«Ser mujer policía es servir con valentía, disciplina y amor por la Nación. Es estar dispuesta a enfrentar el peligro para defender la vida y la libertad de los demás. Honor y gratitud eternos a nuestras mujeres policías», finalizó.