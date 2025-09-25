Villarruel recordó a José Ignacio Rucci como figura clave del sindicalismo



La vicepresidenta Victoria Villarruel recordó hoy el aniversario del asesinato del ex Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Ignacio Rucci. Uso de sus redes, posteo como indica el modo de expresar ideas, comentarios, pensamiento, homenajes.



«Un día como hoy, en 1973, la Argentina fue sacudida por el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y figura clave del sindicalismo. Su muerte, a manos de la organización terrorista Montoneros, buscó golpear al movimiento obrero y desestabilizar al gobierno«, escribió Villarruel en su cuenta de X.



Para la Vicepresidenta de la Nación, «Rucci fue un hombre de convicciones firmes, defensor de los trabajadores y de la paz social, su asesinato marcó a fuego la historia argentina y dejó una herida profunda que aún interpela a nuestra Nación», concluyó Villarruel.