Volvió Elisa: acusó al Presidente de haber visto mucha pornografía infantil y a Karina de ser «la cajera»

La líder de la Coalición Cívica, Elisa «Lilita» Carrió, volvió para ocupar la escena. Durante una entrevista televisiva afirmó que el Presidente «ha visto mucha pornografía infantil«, por la forma perversa en que «ejerce del poder».



Luego apuntó a la Secretaria de la Presidencia que actúa como «cajera» en distintos negocios y que su rol es «inescindible» del de su hermano. «Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier«, sentenció.



La dirigente de la Coalición Cívica denunció que existe «una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país» y la vinculó a negocios con criptomonedas y el sistema de salud.



Además, Carrió trazó un paralelismo entre la gestión de La Libertad Avanza y la década del ’90. «La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista», aseguró, y agregó: «Acá, sea Milei o Cristina, están votando peronismo».



