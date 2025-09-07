Votó Kicillof y dijo: «Los bonaerenses juegan cómo sigue la historia»

ELECCIONES 2025 –

“La provincia no es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, aseguró el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el Teatro Metro durante una conferencia de prensa organizada minutos después de que el mandatario emitiera su voto en una escuela de La Plata.



“Esta elección es importante como toda elección. Se mira quién tuvo más votos. Lo hemos visto en otras provincias. Se expresa una preferencia, luego hay un montón de análisis para hacer porque se votan los concejos en 135 municipios”, destacó y dijo el análisis del resultado “va a requerir una interpretación, pero la primera interpretación es lo que se vota hoy: obviamente la responsabilidad de la política nacional y después cada gobierno provincial y local”.